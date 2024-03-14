اليوم السابع
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هبوط مفاجئ لطائرة بوينج تقل 249 راكبا فى مطار لوس أنجلوس

الخميس، 14 مارس 2024 12:45 م
هبوط مفاجئ لطائرة بوينج تقل 249 راكبا فى مطار لوس أنجلوس بوينج 777 - أرشيفية
وكالات

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في حادث جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخراً شركة بوينج الأمريكية، شهد مطار لوس أنجلوس هبوطاً مفاجئاً لإحدى الطائرات.

وبحسب موقع العربية، فقد اضطرت طائرة بوينج 777 التي تقل 249 شخصًا إلى الهبوط اضطراريًا في مطار لوس أنجلوس الدولي بعد مشكلة ميكانيكية واجهتها.

فيما تمكن جميع الركاب وطاقم الطائرة من النزول دون ضرر.

وكانت الرحلة AA 345 قادمة من دالاس فورت وورث قبل أن تهبط في لوس أنجلوس اليوم الخميس.

يشار إلى أن تلك الواقعة هي الأحدث في سلسلة من المشاكل التي واجهتها الشركة الشهيرة والتي أثارت القلق عالمياً حول معايير السلامة التي تعاني منها طائرات بوينج.







بوينج 777

مطار لوس أنجلوس

دالاس فورت

طائرات بوينج




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