نقيب الأطباء: وفد من النقابة يشارك بعزاء الدكتور حمدى السيد السبت المقبل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، إن وفدا كبيرا من نقابة الأطباء سيشارك يوم السبت المقبل، بعزاء نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور حمدى السيد، والمقرر عقده بمسجد المشير طنطاوى، عقب صلاة المغرب، وذلك تقديرا لدوره فى العمل النقابى والقطاع الطبى بشكل عام.

وشيعت ظهر اليوم، الخميس، جنازة الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة، وشارك عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء السابق.

وتوفى الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 94 عامًا، وقد شغل منصب نقيب الأطباء لأربع دورات، وكان عضوا بمجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية، وهو من مواليد 23 أبريل 1930.

وتخرج فى كلية الطب ثم عيِن فى قسم جراحة القلب، وعمل كأستاذ جراحة القلب فى كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.