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مسلسل كامل العدد +1 .. علاجات منزلية للالتهابات الجلدية

الأربعاء، 13 مارس 2024 10:00 م
مسلسل كامل العدد +1 .. علاجات منزلية للالتهابات الجلدية مسلسل كامل العدد +١
كتبت فاطمة خليل

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شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 مواقف اجتماعية من حياتنا اليومية منها ظهور "حباية" فى وجه ابنة صديقة دينا الشربينى فى المسلسل لتقوم ميمي جمال باقتراح أحد العلاجات المنزلية، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض العلاجات المنزلية للالتهابات الجلدية، من وحى مسلسل كامل العدد +1.

علاجات منزلية للالتهابات الجلدية

تشمل العلاجات المنزلية للالتهابات الجلدية ما يلي وفقا بما نشره موقع hindustan times.
 

1. خل التفاح

يستخدم بشكل شائع كعلاج منزلي للعديد من الحالات، بما في ذلك الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، خل التفاح يمكن أن يساعد في علاج الأعراض.

قم بخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب واحد من الماء الدافئ.

ضع المحلول على القطن/الشاش.
 
قم بتغطية هذه الضمادة بقطعة قماش قطنية نظيفة.

ضعه على المنطقة لمدة 3 ساعات.

 

2. الصبار

أظهرت التقارير أن الصبار يساعد على التئام الجروح والالتهابات الجلدية ويقوي جهاز المناعة، ويمتلك خصائص مضادة للجراثيم، كما يمتلك خصائص مضادة للميكروبات.

 

3. دقيق الشوفان 

الشوفان المطحون والمسلوق يتم استخدامه على الجلد لخصائصه العلاجية، ووفقًا لدراسة جديدة أظهرت المستحضرات المصنوعة من دقيق الشوفان خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما تسبب في انخفاض جفاف الجلد وخشونته وشدة الحكة.

 

4. زيت جوز الهند

يحتوى على أحماض دهنية مفيدة تضيف الرطوبة إلى الجلد، وبالتالى يمكن أن يساعد فى حالات جفاف الجلد والأكزيما. 

وبصرف النظر عن ذلك فإن زيت جوز الهند البكر يحمي الجلد عن طريق منع الالتهاب وتعزيز حالة حاجز الجلد. 
 
استخدم زيت جوز الهند البكر المضغوط على المنطقة المتضررة بعد الاستحمام، وحتى عدة مرات في اليوم، ويُقترح استخدامه قبل النوم للحفاظ على ترطيب البشرة طوال الليل. 
 

5. العسل

عند وضع العسل مباشرة على الجلد المصاب، فإنه يساعد في الوقاية من الالتهابات وتسريع الشفاء، بالإضافة إلى ترطيب الجلد، إنه عامل طبيعي مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات تم استخدامه على مر العصور.

- طريقة الاستخدام..

من خلال وضع العسل على المنطقة المصابة لفترة من الوقت، لكن نظرًا لطبيعته اللزجة، فمن الأفضل استخدامه قبل ساعات قليلة من الاستحمام.

 







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