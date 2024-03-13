مسلسل كامل العدد +1 .. علاجات منزلية للالتهابات الجلدية

علاجات منزلية للالتهابات الجلدية
1. خل التفاح
يستخدم بشكل شائع كعلاج منزلي للعديد من الحالات، بما في ذلك الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، خل التفاح يمكن أن يساعد في علاج الأعراض.
قم بخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب واحد من الماء الدافئ.
ضعه على المنطقة لمدة 3 ساعات.
2. الصبار
أظهرت التقارير أن الصبار يساعد على التئام الجروح والالتهابات الجلدية ويقوي جهاز المناعة، ويمتلك خصائص مضادة للجراثيم، كما يمتلك خصائص مضادة للميكروبات.
3. دقيق الشوفان
الشوفان المطحون والمسلوق يتم استخدامه على الجلد لخصائصه العلاجية، ووفقًا لدراسة جديدة أظهرت المستحضرات المصنوعة من دقيق الشوفان خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما تسبب في انخفاض جفاف الجلد وخشونته وشدة الحكة.
4. زيت جوز الهند
يحتوى على أحماض دهنية مفيدة تضيف الرطوبة إلى الجلد، وبالتالى يمكن أن يساعد فى حالات جفاف الجلد والأكزيما.
5. العسلعند وضع العسل مباشرة على الجلد المصاب، فإنه يساعد في الوقاية من الالتهابات وتسريع الشفاء، بالإضافة إلى ترطيب الجلد، إنه عامل طبيعي مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات تم استخدامه على مر العصور.
- طريقة الاستخدام..من خلال وضع العسل على المنطقة المصابة لفترة من الوقت، لكن نظرًا لطبيعته اللزجة، فمن الأفضل استخدامه قبل ساعات قليلة من الاستحمام.
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