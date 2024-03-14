محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال رصف طريق "أبو بدوي - عزبة نيل" بطول 3200 م ببيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الخميس، عن بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الاسفلتية بطريق «أبو بدوي - عزبة نيل» بإجمالي أطوال 3200 م وعرض 5.5 م ، بمركز بيلا ، بمتابعة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندس عماد عثمان، مدير المديرية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الرابط بين قريتي حاذق وأبو بدوي وعزبة أبو أرز ، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وبدء أعمال الرصف بطريق قرية أبو بدوى وعزبة نيل، لخدمة أهالي مركز بيلا وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالطرق للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لهم، وضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بمركز ومدينة بيلا.