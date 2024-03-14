مجلس الأمن الوطنى العراقى يناقش ملف إدارة الحدود مع المملكة الأردنية

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بحث المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى العراق، ملف "الإدارة الخاصة" بالحدود بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الناطق باسم الجيش العراقى يحيى رسول عبد الله - فى تصريح صحفى أذاعته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السودانى، ترأس، اجتماعاً للمجلس الوزارى للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية فى البلاد؛ حيث جرى بحث الإدارة الخاصة بالحدود بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، و"تم إصدار التوجيهات الخاصة بها".

وأضاف الناطق أنه جرى - خلال الاجتماع كذلك - بحث "السياقات الوطنية" لنقل المواد الخطرة فى العراق، إذ تم تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات المختصة، على الصعيدين الأمنى والفنى بهذا الصدد، "كونه يندرج ضمن استراتيجية الأمن الوطنى".

كما ناقش المجلس - بحسب الوكالة - طلب وزارة العدل تأمين أجهزة سونار لكشف المعادن والمتفجرات، وفق مواصفات معتمدة لدى وزارة الداخلية، "إذ جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن".