فوائد للخرشوف تجعلها أساسيا على مائدة إفطارك فى رمضان

كتبت مروة محمود الياس

الخرشوف أحد أهم الخضراوات التي تحتوي على الألياف الغذائية الصحية، تلك التي تعمل على إشباع المعدة وتعزيز صحتها وتعزيز حركتها وتعزز أيضا من سلامة الغذاء وسرعة امتصاصه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع رييل سامبل المعني بصحة الإنسان وغذائه.

وأوضح التقرير أن الخرشوف أحد أهم الخضراوات التي يمكن استهلاكها في مائدة رمضان، فالخرشوف المسلوق يساعد على تعزيز صحة الأمعاء لأنه يحتوي على حوالي 7 جرامات من الألياف، وهو ما يعطي الجسم حصته اليومية المطلوبة من الألياف ليصبح بذلك قادرا على تعزيز صحة الأمعاء، فضلا عن احتوائه على مضاد تأكسد طبيعية لأنه يعزز من نضارة الخلايا وصحة الجلد وصحة الجسم بشكل عام وتقليل حدة الالتهاب مما يعزز مناعة الجسم ودفاعاته.

يحتوي الخرشوف أيضا على فيتامينات متعددة لعل من أهمها فيتامين سي الغني الذي يعزز من دفاع الجسم وجهاز المناعة، كما أنه مفيد في شفاء الجروح والالتهابات وسرعة الاستشفاء أيضا.

كذلك فإن الخرشوف يعزز من إفراز الكولاجين في جسم الإنسان فضلا عن احتوائه على حمض الفوليك والبوتاسيوم الهامين وبشدة لتعزيز صحة الجسم وضبط معدلات ضغط الدم فضلا عن تعزيز دفاعات الجسم ضد المرض ايضا.