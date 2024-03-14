غلق كلي لمحور الكورنيش 3 ساعات لتنفيذ كوبري مشاة من الساعة 3 صباحاً حتى 6 صباحاً

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع إمتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل، ومنها تنفيذ كوبرى مشاة "إبراهيم الرفاعى" .

مما يستلزم الغلق الكلى لمحور الكورنيش للقادم من الملك الصالح إتجاه مناطق المعادى، وذلك اعتباراً من الساعة 3صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً يوم الخميس الموافق 14/3/2024، مع تحويل حركة المرور للدوران والعودة فيميناً مطلع كوبرى العاشر فمطلع كوبرى الحضارة تجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.