عمرة رمضان.. شؤون الحرمين توفر عربات مجانية للمعتمرين

إيمان حنا

أعلنت شؤون الحرمين توفير عربات مجانية للمعتمرين، ضمن الخدمات المقدمة لهم في شهر رمضان

وحثت على ضرورة إعادتها إلى نقاط التوزيع لاستفادة الآخرين منها.

من جهةٍ ثانية كان تجمع مكة المكرمة الصحي، أعلن جاهزيته لموسم رمضان المبارك بكامل الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة في العاصمة المقدسة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.

وتم تجهيز 8 مستشفيات و43 مركزاً صحياً جميع الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة، حيث يعمل مستشفى أجياد للطوارئ على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز للطوارئ في أروقة الحرم، وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة، كما يتم تشغيل مستشفى الحرم الموسمي في الساحات الشمالية للمسجد الحرام.

وسخر التجمع الصحي الإمكانات كافة لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة، كما يستمر العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين، وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات والبرامج الطبية على أعلى مستوى.

ويتم العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الصحية بينهم، بحيث يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات بحسب الحالة الطبية بأسرع الطرق لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب.