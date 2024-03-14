ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين يستقلان مركبة "توك توك"، وتم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية.

وتمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهما عاطلان يستقلان" توك توك"، وبحوزتهما 6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطى وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.