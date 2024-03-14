سيناتور ديمقراطى يحذر بايدن من دعم نتنياهو.. ويؤكد: عناق الدب مخاطرة

كتبت : نهال أبو السعود

قال سيناتور ديمقراطي بارز في الكونجرس الأمريكي كان يعمل سابقا لدي الحملة الانتخابية لجو بايدن أن الرئيس الأمريكي ارتكب "خطأ استراتيجي" من خلال احتضان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط حربه المستمرة على قطاع غزة.

قال رو خانا: "احتضان نتنياهو كالدب كان خطأ استراتيجي"، ووصف الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع بالـ "قاسية" وفي حديثه إلى One Decision، وهو برنامج يستضيفه السير ريتشارد ديرلوف، رئيس المخابرات البريطانية السابق وصف خانا، نتنياهو أيضا بأنه "متعجرف بشكل لا يطاق"، لأنه يتصرف كما لو كان "مساويًا بطريقة ما" لبايدن.

وقال خانا الذي زار ميشيجان مؤخرا وتحدث مع قادة الجالية العربية الامريكية هناك: "يعارض العرب والمسلمون الأمريكيون سياسة بايدن تجاه إسرائيل .. لقد كنت مؤيدًا منذ فترة طويلة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد كنت في الكونجرس لمدة ثماني سنوات وسجلي يعكس أنني أدين بشكل لا لبس فيه هجوم حماس في 7 أكتوبر، لقد وصفت حماس بأنها منظمة إرهابية، ومن الواضح أنها كذلك لكن احتضان نتنياهو كان خطأً استراتيجياً. لقد شن نتنياهو حرباً قاسية في تحد للولايات المتحدة".

وتابع: "لم أؤيد وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الستة الأولى. اعتقدت أن إسرائيل ستذهب وتعتقل الأشخاص المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر لكنهم بدأوا في قصف مخيمات اللاجئين، وقصف المستشفيات، وتحدي الولايات المتحدة، وعدم السماح بدخول المساعدات".

وقال خانا إن بايدن يحتاج إلى تحديد عواقب واضحة لنتنياهو إذا لم تغير إسرائيل مسارها، وتابع: "هذا يعني عدم حماية نتنياهو من المجتمع الدولي بأكمله في الأمم المتحدة، بل يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذه هي الأشياء التي أعتقد أن بعض أفراد الجالية العربية الأمريكية يريدونها".

وردا على سؤال حول الصدام الوشيك بشأن رفح، سلط خانا الضوء على سلوك نتنياهو، رافضا الاستجابة لتحذير بايدن من أن الهجوم سيمثل "خطا أحمر" وقال: "ما أختلف معه وما أتفق معه في السرد الإعلامي حول هذا الأمر هو أن نتنياهو وبايدن متساويان بطريقة ما هم ليسوا كذلك. نحن أعظم قوة عظمى في العالم. نحن نعطي نتنياهو أسلحة. عليه أن يحترم الرئيس الأميركي أياً كان. وأجد أنه من الغطرسة إلى حد لا يطاق أن يتصرف كما لو كان على نحو ما مساويا للرئيس الأمريكي".

وأضاف: "لذلك إذا تحدى وزير الدفاع الأمريكي، الرئيس الأمريكي، فعلينا أن نوقف شحنات الأسلحة الآن. يمكننا وقف شحنات الأسلحة الهجومية من المؤكد أنه لا ينبغي لنا أن نعطي نتنياهو الأسلحة الهجومية اللازمة لقتل المزيد من الناس في غزة عندما يتصرف في تحدٍ للرئيس الأمريكي".