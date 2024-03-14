اليوم السابع
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حجز 4 أشخاص على ذمة التحريات فى واقعة مشاجرة مع الأمن الإدارى بمستشفى العجوزة

الخميس، 14 مارس 2024 07:01 م
حجز 4 أشخاص على ذمة التحريات فى واقعة مشاجرة مع الأمن الإدارى بمستشفى العجوزة حبس
كتب أحمد إسماعيل

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قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حجز 4 أشخاص على ذمة تحريات المباحث في واقعة تعديهم على الأمن الإدارى بمستشفى العجوزة بالجيزة.
 
وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة .
 
وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بالاعتداء على أفراد من الأمن الإداري بمستشفى العجوزة، بسبب الخلاف على زيارة مريض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة داخل مستشفى العجوزة، بإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص توجهوا لزيارة مريض بالمستشفى، فنشب خلاف متعلق بمنعهم من زيارة المريض، بسبب مواعيد الزيارة، مما دفعهم للاعتداء على أفراد من الأمن الإداري للمستشفى. 
 
تم ضبط المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 






مستشفى العجوزة

التعدى على الأمن الإدارى

اخبار الحوادث

أمن الجيزة




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