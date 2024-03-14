تمر بالحليب.. فوائد المشروب الرمضاني الأشهر لصحة الجسم

كتبت مروة محمود الياس

التمر مع إضافة الحليب عليه أحد أشهر المشروبات الرمضانية التي يحرص أغلبنا عليها، فتناولها عند الإفطار وقبل تناول الوجبة أو بعدها أمر في غاية الأهمية فهي أحد المشروبات الصحية الغنية بالعناصر والفيتامينات والمعادن الهامة للصحة والجسم

وفقا لتقرير نشر في موقعbateel فإن هذا الخليط من الحليب والتمر يخرج لنا مزيجا من الفوائد والعناصر والفيتامينات الهامة، فضلا عن أنه يعزز من مستويات الحديد في الجسم وبالتالي يواجه مشكلة الشعور بالضعف وفقر الدم والهزال

وفقا للتقرير فان التمر يحتوي بشكل خاص على فوائد وقيمة غذائية عالية جدا لأنه غني بالبروتين والمعادن والسكر الطبيعي الذي يعزز من التركيز والنشاط والحيوية، فضلا عن أن خلطه بالحليب يعزز من هذا البروتين وكميته في تلك الكوب السحريه فضلا عن أنه يعزز من مستويات الكالسيوم في الجسم

هذا المشروب غني بالكالسيوم الذي يعزز من صحة العضلات والعظام، وبالتالي يواجه الشعور بالتعب والارهاق وآلام العضلات الذي قد يشعر به البعض بعد فترة طويلة من الصيام، فضلا عن ذلك فإن هذا المشروب يعد أحد أهم المشروبات المغذية التى تمد بالطاقة والنشاط وتعالج مشكله الخمول الزائد والكسل

ينصح بشرب هذا الخليط الصحي على معدة فارغة قبل تناول طعام الإفطار،وذلك لأنه يمد بالطاقة ويشعر بالشبع كما أنه يعزز فرص النشاط والحيوية والتركيز ايضا