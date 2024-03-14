السويد تدعم أوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو

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أعلنت السفارة السويدية فى براغ، انضمام ستوكهولم رسميًا إلى المبادرة التشيكية لتزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية التى تحتاج إليها، بمبلغ 30 مليون يورو (حوالى 755 مليون كرونة تشيكية).

ووصفت السفارة - فى منشور لها على موقعها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم/الخميس/ - هذا الانضمام بأنه "عمل عظيم"، موضحة أن السويد أعلنت مؤخرًا عن أكبر حزمة دعم لأوكرانيا حتى الآن وتبلغ قيمة الحزمة الكلية 7.115 مليار كرونة سويدية (حوالى 683 مليون دولار)".

وأشارت السفارة إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية السويدية لأوكرانيا ترتفع بذلك إلى 30 مليار كرونة سويدية (2,9 مليار دولار).