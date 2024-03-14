أستاذ اقتصاد: هبوط سعر الدولار خطوة متوقعة وننتظر مزيدا من التراجع

كتبت أسماء أمين

واصل سعر الدولار انهياره مقابل الجنيه وذلك بعد أيام من قرار البنك المركزى بالتسعير العادل للجنيه، للقضاء على السوق السوداء والمضاربة على الدولار.

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خطوة متوقعة بعد قرار البنك بالتسعير العادل للجنيه ،لافتا إلى أن عمليات بيع الدولار من قبل المواطنين على كافة المستويات ساهمت فى تراجع سعر الدولا خاصة وأنه كان هناك اكتناز للدولار من المواطنين، متوقعا أن يشهد الدولار مزيد من التراجع.

وأكدت الحماقى أنه لابد من الاستدامة بالشكل الصحيح لجنى ثمار ونجاح قرار تحرير سعر الصرف من خلال التحرك فى زياده حجم الصادرات، مؤكدة أنه لابد من وجود خطة وتغير سلوك صندوق دعم الصادرات مع ادماج الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد والبيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص ، وأكدت الحماقى أنه بدون هذا سيكون فرص استدامة توفير الدولار باستمرار ضعيفة.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية تراجعا ملحوظا منذ بداية التعاملات الصباحية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.80 للشراء، 47.90 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.