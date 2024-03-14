أبطال فى نهار رمضان.. الحاجب رمانة الميزان داخل أروقة المحاكم و قاعات الجلسات

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان " أبطال في نهار رمضان "، أشهر القضاة والقيادات الأمنية والعاملين بتلك القطاعات من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

الحاجب هو الحارس الذى يقف بباب قاعة المحكمة ليسيطر على دخول وخروج الشهود وغيرهم، من المترددين على قاعة المحكمة، والمعروف بصوته الجهورى فى تنبيه المتقاضين بدخول هيئة المحكمة مطلقا صيحته الشهيرة "محكمة"، ومن أشهر ادوار الحاجب دور الممثل سامى جوهر الشهير ببرعى حاجب المحكمة بمسرحية "شاهد ماشفش حاجه".

يعتبر حاجب المحكمة من الكوادر القضائية الأساسية التي تلعب دورا حيويا في سير العمل القضائي وتنظيمه وخاصة في شهر رمضان، حيث يواجهون تحديات إضافية نتيجة للظروف الدينية والبيئية والعملية.

يفرض على حاجب المحكمة الصيام والامتناع عن الطعام والشراب طوال ساعات العمل، مما قد يؤثر على طاقتهم وقدرتهم على التركيز خلال العمل.

يجب على حاجب المحكمة التعامل مع القضايا بفعالية واحترافية، وضمان توفير جميع المستندات والمعلومات اللازمة لسير العمل القضائي بسلاسة، كما يلتزم حاجب المحكمة بمبادئ الأخلاقيات المهنية والتصرف بعدالة ونزاهة في أداء واجباتهم القضائية.

ويتحمل حاجب المحكمة مسؤولية ضمان أن تسير الجلسات القضائية بسلاسة ودون تأخير، وضمان توفير جميع الوثائق والمستندات اللازمة، ويتعاون حاجب المحكمة مع باقي أعضاء القضاء والموظفين القضائيين لتسهيل سير العمل وتحقيق العدالة.

تعتبر جهود حاجب المحكمة أساسية في ضمان تنظيم وسلاسة العمل القضائي خلال شهر رمضان، ويجب التقدير لتفانيهم واجتهادهم في أداء واجباتهم بفعالية ومهنية عالية، رغم التحديات الإضافية التي قد يواجهونها في ظل الظروف الخاصة بشهر الصيام.