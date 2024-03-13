مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: نحرص على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية

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أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عبد الله السعدى، أهمية الجهود المبذولة من أجل التوصل لتسوية سياسية لصراع فى بلاده، قائلا " إن مجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية حريص على دعم جهود المبعوث الأممى الخاص باليمن والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع فى اليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عبد الله السعدى، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج.

ولفت السفير السعدى، إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتهرب، من استحقاقات السلام بافتعال الأزمات والتصعيد فى البحر الأحمر، وعدم جديتها فى الانخراط بحسن نية مع جهود السلام الإقليمية وجهود المبعوث الخاص.

كما لفت السعدى إلى تقديم الحكومة اليمنية المبادرات تلو الأخرى بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين، وأخرها مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد فى تعز ومأرب، فى حين ترفض المليشيات الحوثية اتخاذ خطوات مماثلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الأممي، عن تقديره للدعم الذى تبديه الحكومة اليمنية لجهوده، مشيداً بالمرونة والتنازلات التى قدمتها الحكومة بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين، مجدداً التزامه بمواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلى عن خيار الحرب الذى لن يجلب سواء المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمنى.