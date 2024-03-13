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مسلسل لحظة غضب.. حيل ونصائح للتغلب على الكوابيس والأحلام المزعجة

الأربعاء، 13 مارس 2024 09:00 م
مسلسل لحظة غضب.. حيل ونصائح للتغلب على الكوابيس والأحلام المزعجة لحظة غضب
كتبت مروة محمود الياس

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النوم المزعج والكوابيس الكثيرة مشكلة تؤرق الانسان، وتناولت الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، قصة طباخة ماهرة تمر بتوتر في علاقتها بزوجها وببعض الأحلام المزعجة والكوابيس، فى إطار مسلسلات رمضان 2024 التى تعرض على شاشات المتحدة،  وفى هذا الإطار نستعرض كيفية التخلص من الأحلام المزعجة والكوابيس ببعض الحيل والنصائح الصحية.
 
 
وفقا لتقرير نشر في موقع سلييب فاونديشن، فإن هناك الكثير من الأسباب الشائعة للأحلام المزعجة والكوابيس،  والتي من بينها وأهمها الإجهاد المزمن والشعور بالضغط النفسي الحاد لدى الأطفال والكبار، فالكوابيس قد تأتيك نتيجة الزيادة في الإجهاد، كذلك قد تساهم بعض الحالات الاضطرابية العقلية والنفسية مثل الانفصام أو الاكتئاب أو اضطرابات القلق أو اضطرابات الشخصية الحدية في الإصابة بالكثير من الأحلام المزعجة والكوابيس أيضا.
 
وهناك الكثير أيضا من العوامل التي قد تسبب هذه الأحلام المزعجة منها تناول الأدوية الخاصة بعلاج بعض الاضطرابات النفسية مثل مضادات الاكتئاب أو تناول المنشطات،  وكذلك قد تأتيك الكوابيس نتيجة الإصابة بالمرض وارتفاع درجة الحرارة في الجسم أو بسبب التغيرات الهرمونية التي قد تأتي السيدات نتيجة الحمل على سبيل المثال.
 
 
ونصح التقرير ببعض النصائح لمحاولة التخلص من تلك الأحلام المزعجة منها تجنب تناول الطعام مباشرة قبل النوم، فضلا عن أهمية تخفيف حدة الإجهاد الحاد وتوزيع المجهود على مدار اليوم، كذلك محاولة طلب المساعدة للحصول على العلاج السلوكي إذا ما عانى الشخص من مشكلات أو اضطرابات نفسية مثل اضطرابات القلق أو الاكتئاب أو غيرها.
 
 
طلب مساعدة المختص للعلاج النفسي لتقليل حدة الاضطرابات النفسية مثل اضطرابات ما بعد الصدمة واضطرابات القلق، فضلا عن أن بعض تقنيات الاسترخاء التي تعزز من هدوء العضلات وارخائها يعزز من تقليل حدة الأحلام المزعجة، كما أن ممارسة الرياضة وتهيئة غرفة النوم بشكل لطيف ومريح والنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا يعزز من قلة الأحلام المزعجة. 
 
 
 






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