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تمويل 70 مشروعا بتكلفة مليون و400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:36 م
تمويل 70 مشروعا بتكلفة مليون و400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ التحالف الوطني
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت محافظة كفر الشيخ، تمويل70 مشروعاً بتكلفة مليون و400 ألف ضمن مشروعات للأسر الأولي بالرعاية لكل مشروع 20 ألف جنيه على دفعتين نسدد الدفعة الأولى وهي 10 آلاف جنيه، والنصف الآخر منحة لا ترد لنجاح المشروع، بمشاركة مديرية التضامن بكفر الشيخ، وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي,

وأشارت الدكتورة ماجدة جلاله،ـ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المساعدات المالية المقدمة من جمعية الأورمان استهدفت الأسر الأولى بالرعاية، بمراكز ومدن المحافظة، لمساعدتهم لاقامة المشروعات المتعددة.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن جمعية الاورمان، سلمت المساعدات المالية المقدمة من جمعية الأورمان بكفر الشيخ عن طريق المحافظ البنكية من بنك مصر، والمساعدات المقدمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.







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