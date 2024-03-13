السكرالوز بديل السكر.. هل يساعد فى إنقاص الوزن؟

كتبت إيناس البنا

من الشائع تقليل تناول السكر كخطوة أولية نحو فقدان الوزن، ويختار العديد من الأشخاص السكرالوز، وهو مُحلى صناعى، للمساعدة فى رحلة فقدان الوزن، ومع ذلك هل السكرالوز حل سحرى لفقدان الوزن، أم أن هناك أى مخاطر خفية مرتبطة به؟

السكرالوز

بحسب موقع onlymyhealth فإن اتباع نظام غذائي غني بالسكريات المضافة قد يؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي والصحة العامة.

هناك فئتان من المحليات صناعية وطبيعية، اعتمادا على ما إذا كانت تحتوى على سعرات حرارية أم لا، يتم تقسيم المحليات الصناعية إلى فئات مغذية وغير مغذية.

تتكون المحليات الصناعية غير المغذية من عدة مركبات كيميائية ذات مستوى حلاوة يتراوح بين 30 إلى 13000 مرة أكثر من السكروز.

الآثار الجانبية للسكرالوز

تتضمن عملية صنع السكرالوز استبدال مجموعات الهيدروجين والأكسجين فى السكر بذرات الكلور، ما يزيد من حلاوته، وعلى الرغم من تقديمه كبديل طبيعي للسكر تشير الدراسات إلى المخاطر المحتملة المرتبطة باستهلاك السكرالوز.

خلافا للاعتقاد بأن السكرالوز يساعد على فقدان الوزن، تشير الدراسات والتجارب المعملية على الحيوانات إلى وجود صلة بين المحليات الصناعية وزيادة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذه المحليات قد يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، ومرض السكري من النوع 2، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إذا كنت تعتمد على السكرالوز كخيار خالٍ من السعرات الحرارية في رحلة فقدان الوزن، ففكر في الأدلة التي تشير إلى أنه قد لا يكون فعالاً كما كان متوقعًا، على عكس المحليات الطبيعية مثل العسل الخام وستيفيا، منخفضة السعرات الحرارية، تقدم خيارات لأولئك الذين يبحثون عن خيارات صحية.