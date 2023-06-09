دراسة تكشف الفوائد العلاجية لـ"السكرالوز" فى علاج أمراض المناعة

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة حديثة أن المحلى الصناعى "السكرالوز" يمكن أن يكون له فوائد علاجية، كبديل للسكر العادى، وفقا لما نشرته دورية "نيتشر".

أوضح الخبراء بمعهد فرانسيس كريك أن هناك تقدما كبيرا فى مجال علم المناعة، بعدما اكتشفوا بديلا للسكر، ووجدت الدراسة، أن الفئران التى تغذت على مستويات عالية من السكرالوز شهدت انخفاضا فى تنشيط الخلايا التائية، والتى تلعب دورا حيويا فى الجهاز المناعى، وإذا حصلت هذه التأثيرات على البشر كذلك، سيمكن استخدام السكرالوز كعلاج لتثبيط استجابات الخلايا التائية، ما قد يكون مفيدا للمرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، وتنشيطا "غير منضبط" للخلايا التائية.

يستخدم السكرالوز بشكل شائع كمحلي اصطناعي في منتجات الطعام والشراب، وهو أحلى بنحو 600 مرة من السكر، ومع ذلك، فإن تأثير السكرالوز على الجسم لم يتم فهمه بالكامل بعد.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أنه يمكن أن يؤثر السكرالوز على صحة الإنسان من خلال التأثير على الميكروبيوم، لكن الدراسة الجديدة التي أجراها معهد "فرانسيس كريك" هي الأولى التي تستكشف تأثيرها على جهاز المناعة، حيث أجريت التجارب التي تم من خلالها تغذية الفئران بالسكرالوز بمستويات تعادل المدخول اليومي المقبول الموصى به من قبل سلطات سلامة الغذاء الأوروبية والأمريكية.

ولاحظ الباحثون أن الفئران المصابة بأمراض المناعة الذاتية التي تسببها الخلايا التائية قد عانت من آثار مخففة عند تناولها جرعات عالية من السكرالوز.