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الرئيس التونسى يقرر إعفاء واليى المنستير والمهدية من مهامها

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:11 م
الرئيس التونسى يقرر إعفاء واليى المنستير والمهدية من مهامها قيس سعيد
أ ش أ

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أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الأربعاء/ قرارا يقضى بإعفاء كل من واليى المنستير والمهدية من مهامهما.

وأكد الرئيس التونسى ـ خلال لقاء عقده بقصر قرطاج مع وزير الداخلية كمال الفقى والمدير العام للأمن الوطنى مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطنى حسين الغربى.

أنه من غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه وهو لا يتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

ومن جهة أخرى ، شدد الرئيس التونسى على ضرورة مكافحة الاحتكار وزيادة الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع، داعيا الشعب التونسى إلى مقاطعة السلع التى دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على رفع أسعارها خاصة فى شهررمضان المعظم.

 







قيس سعيد

تونس

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