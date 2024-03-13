اليوم السابع
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الدنمارك تُقرر تجنيد النساء فى الجيش لأول مرة مع تمديد فترة الخدمة العسكرية

الأربعاء، 13 مارس 2024 10:56 م
الدنمارك تُقرر تجنيد النساء فى الجيش لأول مرة مع تمديد فترة الخدمة العسكرية ميتى فريدريكسن
وكالات

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أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتى فريدريكسن، أن الحكومة قررت تجنيد النساء فى الجيش لأول مرة، مع تمديد فترة الخدمة العسكرية.

 

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، تخطط الدنمارك لزيادة عدد الشباب، فضلا عن تمديد مدة الخدمة من 4 أشهر إلى 11 شهرا لكلا الجنسين.

 

وقالت فريدريكسن: نحن لا نتسلح لأننا نريد الحرب، بل نحن نتسلح لأننا نريد تجنب ذلك”، مؤكدة أن الحكومة بهذه الطريقة تريد تحقيق “المساواة الكاملة بين الجنسين".

 

ويضم الجيش الدنماركى حاليًا ما يصل إلى 9000 فرد عسكرى محترف بالإضافة إلى 4700 مجند يخضعون للتدريب الأساسي.

 

وتريد الحكومة زيادة عدد المجندين بمقدار 300 ليصل العدد الإجمالى إلى 5000 جندى.







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