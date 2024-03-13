التحالف الوطنى: نستهدف تركيب 1600 وصلة مياه بقرى البلينا فى سوهاج مجانًا.. فيديو

أعلنت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، استكمال مبادرة سقى الماء التي اطلقتها الجمعية عام 2021 من خلال البرتوكول الثالث مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حيث تستهدف قرية السمطا وبنى حميل وبرخيل والحرجه بحرى لتركيب 1600 وصلة بالقرى، ويتم عمل استعلام كامل للحالة، للتأكد من عدم وجود مياه أو عداد.

وأوضحت أن المنازل المستهدفة هي المنازل الطين أو الطوب البلوك أو المنازل المشيدة بالطوب الأحمر من طابق واحد وكل هذا بالمجان تمامًا، موضحة أنه يتم توصيل الوصلة كاملة من الخط الخارجي حتى دخول المنزل، وكل منزل به 2 حنفية واحدة بالحمام والثانية بالمطبخ.

وقال على إبراهيم عبدالرؤف، مندوب المشروعات بجمعية الأورمان في سوهاج، إنه تم إستهداف 60 قرية داخل مراكز المحافظة لتوصيلات وصلات المياه النقية ضمن البرتوكول المبرم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بإجمالى 30 مليون جنيه مصري تستهدف عملية التواصل القرى الأولى بالرعاية بالمجان.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب 4815 وصلة من إجمالى 8000 وصلة مستهدفة في 60 قرية بمحافظة سوهاج بالتنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم، مشيرأ إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم مجانًا إلى المستفيدين.

وتواصل جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.

وأكد محمد سعد مدير جمعية الأورمان بسوهاج ، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.