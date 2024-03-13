الاتصالات: نستهدف زيادة العاملين بصناعة التعهيد للوصول إلى 550 ألف متخصص

كتبت هبة السيد

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار فى 2026، حيث تعمل استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد على جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، ومضاعفة المهنيين المستقلين لدعم صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمى.

وبلغت صادرات مصر الرقمية نحو 6.2 مليار دولار فى 2023، صعوداً من 4.9 مليار دولار فى 2022، بنسبة نمو 26.5%، كذلك ارتفع حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيد من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 3.7 مليار دولار فى 2023 بنسبة نمو 54%.

وكان قد تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر.

وتعمل الوزارة على تنمية المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5 أعوام لترتفع من 90 ألف متخصص فى 2021 وصولا إلى 336 ألف متخصص فى 2026، كما يستهدف تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30% مقارنة بمعدل نمو 15%على المستوى العالمى؛ حيث يستهدف زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026؛ كما يتم إتاحة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين فى 20 مركز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات.

ويتم تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجى التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية.

وتتنوع مجالات الصادرات الرقمية والتى تتضمن تقديم خدمات تعهيد إجراءات الشركات مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفنى، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، تصميم الدوائر الإلكترونية.

وكان قد تم زيادة ميزانية التدريب خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفاً، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.