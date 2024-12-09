يوم التحدى.. احتفالية للاحتفاء باليوم العالمي لذوى الهمم بمركز أجا "صور"

الدقهلية - سارة الباز

تابعت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية الاحتفالية التي أقامتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بأجا تحت عنوان "يوم التحدي"، حيث أنابت ليلى عبد العزيز، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية للمشاركة في الاحتفالية، التي تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات المناسبة لكافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى فقرات فنية واستعراضات غنائية، وفقرات تمثيلية، وألعاب ترفيهية، ورسم على الوجه بمشاركة جمعية رسالة.

ومن جانبة أشار الدكتور أسامة الشبرواي، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة أجا إلى أن الاحتفال يأتي في إطار الإجراءات التي من شأنها دمج الأشخاص ذوى الهمم في كافة مؤسسات الدولة، إذ تبنت القيادة السياسية هذه الفئة، وخصصت لهم البرامج تحت شعار «قادرون باختلاف» بهدف المساهمة في اتخاذ إجراءات عملية وملموسة كي تكون الإعاقة مشمولة في جوانب التنمية كافة، وتسليط الضوء على التقدم في تنفيذ السياسات الراعية لهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام لكسر الحواجز، وفتح الأبواب من أجل مجتمع شامل متكامل.

حضر الاحتفالية نادية دياب، مدير إدارة الأسرة والطفولة وحنان علي من إدارة المكتب الفني، وسناء القاضي، رئيس قسم الأسرة والطفولة بأجا، وفراج محمد، رئيس قسم الجمعيات بإدارة أجا.



جانب من الاحتفالية