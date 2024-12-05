محافظ كفر الشيخ يكشف حجم إنجازات الدولة فى مبادرة حياة كريمة بقرى مطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشف اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، عن حجم الإنجاز الأكبر والأهم فى تاريخ المحافظة وهو تطوير البنية التحتية بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تمثلت فى عدة قطاعات، بعدد 603 مشروعات، ففى قطاع الطرق فتم تنفيذ 97 مشروعًا، وقطاع الكبارى تم تنفيذ 26 مشروعًا، وقطاع الصرف الصحى تم تنفيذ 43 مشروعًا، والصحة إنشاء جديدًا 13 مشروعًا، وقطاع المدارس تم تنفيذ 54 مشروعًا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، إضافة لقطاع تبطين الترع تم تنفيذ 15 مشروعًا، والبريد تم تنفيذ 9 مشروعات، والغاز الطبيعى، تم تنفيذ 19 مشروعًا، وصيانة وحدات صحية بلغت 10 مشروعات، والإسعاف تم تنفيذ 6 مشروعات، والعمارات السكنية تم تنفيذ 18 مشروعًا، والاتصالات تم تنفيذ 18 مشروعًا، والكهرباء تم تنفيذ 20 مشروعًا، والشباب والرياضة تم تنفيذ 17 مشروعًا، ومياه الشرب تم تنفيذ 22 مشروعًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ تتوالى الإنجازات فى محافظة كفر الشيخ، من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة.