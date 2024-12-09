وزارة الصحة ترسل SMS للتوعية بنسق الصحة العامة تجنبا للإصابة بالأمراض

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جهود التواصل المجتمعى للتوعية بـ الصحة العامة مستمرة وتستهدف خلق نسق صحى سليم لتجنب الاصابة بالأمراض .



وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن من ضمن أنشطة التواصل المجتمعى قيام الوزارة بالتعاون مع شركات الاتصالات بارسال رسائل صحية SMS للتوعية بنسق الصحة العامة لتجنب الاصابة بالمسكلات الصحية.

وأوضح المتحدث بوزارة الصحة والسكان أن الرسائل تتضمن "تناول طعام صحي، مارس الرياضة وابتعد عن التدخين".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التواصل الفعال بين المجموعات المختلفة للمجتمعات يُعد حق من حقوق الإنسان، ويساهم في استمرارية التواصل التشاركي الفعال بشكل ينظم الوصول إلى قرارات مستنيرة، وذلك في إطار إتاحة المعلومات والمعارف، مشيرًا إلى أن هذه المنهجية تساهم في الوصول إلى حلول مستدامة بشأن التنمية البشرية، وبناء مجتمعات ناجحة ومنتجة.