وحدة السكان بالأقصر تنظم ندوة للحد من غلاء المهور بجزيرة أرمنت فى الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بمركز ومدينة الطود شرق الأقصر، فعاليات ندوة توعوية تحت مظلة مبادرة "المؤنسات الغاليات" للحد من غلاء المهور وتكاليف الزواج، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وإشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر.

حاضر بالندوة رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، التي تحدثت عن أهمية التيسير في متطلبات الزواج وعدم المغالاة في المهور، مما يساهم في تشجيع الشباب على الإقبال على الزواج وتقليل نسب الطلاق التي ارتفعت بسبب الضغوط الاقتصادية.

كما شارك في الندوة الشيخ محمد النوبي حسن، الذي تناول الجوانب الدينية والاجتماعية لضرورة تخفيف تكاليف الزواج، بينما تحدث الشيخ محمد عبد الجواد عن دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، مشددًا على أهمية دور المرأة كركيزة أساسية في بناء الأجيال، حيث تخللت الندوة مناقشات هادفة بحضور عدد من الفتيات المتطوعين بوحدة السكان.

وفي ختام الندوة، أعربت السيدات عن إعجابهم بالمناقشات التي تناولتها الندوة حول موضوع تيسير الزواج، حيث يأتي تنظيم هذه الندوة ضمن خطة وحدة السكان بمحافظة الأقصر لرصد المشكلات الاجتماعية، واقتراح حلول عملية لها، تنفيذا لرؤية التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وكانت قد أطلقت وحدة السكان بمحافظة الأقصر فعاليات أسبوع المرأة الأقصرية، على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وإبداعيًا، وتعزيز مهاراتها في الحرف اليدوية، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تضمنت الفعاليات ورش تدريبية متنوعة، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية ومؤسسة المنارة والضحى، حيث جاءت هذه الفعالية بتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ودعم محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عماره، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.



حضور ندوة توعوية للحد من غلاء المهور بجزيرة أرمنت في الطود



ندوة توعوية للحد من غلاء المهور بجزيرة أرمنت في الطود