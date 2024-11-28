شاهد.. تصوير جوى لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحرى

كتب: سيد الخلفاوى

أجرى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم جولة فى محطة حاويات تحيا مصر 1 ؛ تفقد خلالها أعمال البنية الفوقية الجاري تنفيذها، ورافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، وقيادات النقل البحري، وعدد من قيادة وزارة النقل وهيئة الميناء.

ويوضح الفيديو التالى تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحرى.

1. اوناش الرصيف العملاقة والتي وصل منها حتى الآن عدد 5 أوناش رصيف عملاقة مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجمال أوناش المحطة البالغ عددها 12 ونشا، والتي ستصل تباعاً وتعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم.



2. عدد 20 ونش ساحة كهربائي (RTG) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول بالمحطة ضمن 40 ونش ساحة تصل تباعاً إلى المحطة، التي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية.