مواعيد القطارات على خطى القنطرة شرق بئر العبد وكفر داوود السادات

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انتظام مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وخط كفر داوود / السادات والعكس بـ عربات تحيا مصر ، وذلك بعد تحديد مواعيد ثابتة بخطى بئر العبد وكفر داوود السادات.

مواعيد القطارات بخط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس : -

• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

مواعيد القطارات خط بشتيل / السادات / كفر داوود والعكس : -

• تشغيل قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .• تشغيل قطار 788 السادات / بشتيل حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 يصل محطة بشتيل الساعة 19:15 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .• تشغيل قطار 792 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 09:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 09:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .• تشغيل قطار 793 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10 يصل محطة السادات الساعة 12:05 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .• تشغيل قطار 794 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 13:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 13:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .• تشغيل قطار 795 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45 ويصل محطة السادات الساعة 15:40 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق .

وتمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين، حيث تتميز المناطق التي يمر عليها خط كفر داوود السادات بالكثافة السكانية العالية كما أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء الحبيبة.



قطار بشتيل السادات



مواعيد القطارات خط السادات كفر داوود