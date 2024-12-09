مكتبة النمسا بالأقصر تستعرض مشكلات تواجه الطفل أثناء الدراسة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان " المشكلات التى تواجه الطفل أثناء الدراسة" ألقاها محمد إمام مسئول بالفرع، مشيراً إلى الطفل هو عماد المستقبل، وأهم المشكلات التى تواجه الطفل المتعلقة بالمعلم، والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الطفل أثناء الدراسة ، ودور الأسرة في حل المشكلات التى تواجه الطفل.

وفى سياق متصل، عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "دور الأسرة في إدارة سلوك الطفل" حاضرتها كريمة التهامى مسئولة بالفرع، مشيرةً إلى أهمية الأسرة في إدارة سلوك الأطفال ومفهوم واستراتيجيات إدارة السلوك، وأهمية النمذجة فى بناء السلوك الإيجابي واستخدام الاستراتيجيات الحديثة فى التربية لإدارة السلوك، كما أعد القصر دوري ثقافي لرواد القصر أدارته إيمان صلاح.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "القيم ودورها فى بناء الشخصية" ألقاها على سيد محمد متحدثا عن القيم ودورها وأهميتها فى المجتمع ، وأساليب تكوين القيم، وتصنيف وأنواع القيم، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الأسلوب السينمائي عند إبراهيم أصلان" ألقاها عمرو عبد الصبور متحدثا عن رواية "مالك الحزين" وهي أولى روايات إبراهيم أصلان أصدرت 1983، وحققت له شهرة كبيرة بين الجمهور العادي وتم ادراجها ضمن أفضل 100 رواية في الأدب العربي، بينما أعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء عبد الرحمن عوض الله.