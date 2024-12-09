مساحات خضراء وأماكن ترفيه ومقاعد للعائلات.. شاهد أعمال تطوير كورنيش المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد كورنيش النيل بمدينة المنيا أعمال تطوير شاملة امتدت على 4 مراحل، بإجمالي طول 1823 مترا ومساحة إجمالية بلغت 66 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية للتطوير وصلت إلى 42 مليون جنيه، ينشر اليوم السابع مراحل التطوير فى 12 معلومة:

1- يبلغ طول كورنيش النيل 1823 مترا من الشمال للجنوب.

2- تكلفة التطوير الاجمالية تجاوزت 42 مليون جنيه.

3- المرحلة الأولى بدأت من سور نادي ضباط الشرطة حتى بنك الإسكندرية بامتداد حوالي 319 مترا بتكلفة 9 ملايين جنيه.

4- المرحلة 2 ب امتدت من بنك الإسكندرية حتى أبراج الجامعة بامتداد 188 مترا بتكلفة 5 ملايين جنيه.

5- المرحلة الثانية: شملت المسافة من أبراج الجامعة حتى نهاية سور المحافظة بامتداد حوالي 174 مترا بتكلفة 6 ملايين جنيه.

6- المرحلة الثالثة بدأت من سور نادي الشرطة الجنوبي حتى نادي القضاة بطول 650 مترًا، بتكلفة 14 مليون جنيه.

7- المرحلة الرابعة من نهاية سور مبنى المحافظة إلى نهاية الكورنيش بطول 492 مترًا على نهر النيل، بتكلفة 8 ملايين جنيه.

8- مقترح المرحلة الخامسة يبدأ من نزلة الكوبرى العلوى أمام قوات الأمن المركزى وحتى محطة مياه كدوانى جنوباً بطول 2 كم بتكلفة تقدر بحوالى 30 مليون جنيه.

9- اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا وجه أن يتم إدراج تطوير الكورنيش الجنوبى بمقترح الخطة الاستثمارية لعام 2025 / 2026 لمدينة المنيا بتكلفة مبدئية 15 مليون جنيه.

10- هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتطوير المرافق الحيوية بالمحافظة، بما يعزز من جاذبية مدينة المنيا كوجهة سياحية وترفيهية على مستوى صعيد مصر.

11-التطوير شمل المساحات الخضراء، والمقاعد ودورات المياه واماكن الترفيه ومقاعد العائلات.

12-تظهر جهود المحافظة فى الحفاظ على نظافة الكورنيش وجعله قبلة أمنه للزائرين، والبدء فى المرحلة الخامسة.



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