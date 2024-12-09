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مراسل القاهرة الإخبارية: عشرات الانفجارات العنيفة في محيط العاصمة السورية دمشق

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:16 م
مراسل القاهرة الإخبارية: عشرات الانفجارات العنيفة في محيط العاصمة السورية دمشق دمشق السورية
كتب محمد عبد العظيم

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أكد خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عشرات الانفجارات العنيفة في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأفاد التلفزيون بتوغل إسرائيلي في الأراضي السورية، وذكر أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى جسر الرقاد غرب محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد.

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على منطقة درعا جنوب سوريا، بحسب مصادر إعلامية سورية.

وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.

 







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