مديرية أوقاف شمال سيناء تطلق أسبوعًا ثقافيًا لتعزيز قيم الوسطية

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء أسبوعًا ثقافيًا جديدًا في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز قيم الوسطية وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، تحت عنوان: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا... الإسلام دين الوسطية ونبذ التطرف"، انطلقت فعاليات الأسبوع بمسجد عمر بن الخطاب في إدارة شرق العريش، ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

تناولت الفعاليات موضوعات رئيسية ركزت على مفهوم الوسطية في الإسلام، وأهميتها في بناء مجتمع متوازن بعيد عن الإفراط والتفريط. وشارك في اللقاء، الشيخ إسلام أحمد عبد اللطيف محرم، مدير شؤون الإدارات، الذي تحدث عن الوسطية كقيمة دينية واجتماعية، والشيخ ممدوح سيد طه، مفتش دعوة، الذي تناول دور الوسطية في القرآن الكريم وحياة المسلمين، والشيخ محمود السيد محمود غنام، الذي افتتح اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتطرق المتحدثون إلى عناصر أساسية تشمل: تعريف الوسطية في اللغة والشرع، تحذير الإسلام من الغلو والتطرف، وتطبيق الوسطية في العبادات، التشريعات، والحريات.

يأتي هذا الأسبوع الثقافي كجزء من خطة وزارة الأوقاف التي تشمل تنفيذ 27 أسبوعًا ثقافيًا على مستوى المديريات الإقليمية في جميع المحافظات. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر الوعي الديني الوسطي وتقديم خطاب ديني يعزز القيم الإنسانية والروحية، ويساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واعتدالًا.

كما قام الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء بجولة تفقدية لعدد من المساجد في مناطق المنجم والمغارة بالحسنة بوسط سيناء. وخلال الجولة، اطلع على احتياجات المساجد وأعمال الصيانة، وأشاد بالتزام العاملين وانتظامهم في أداء مهامهم، و استقبل المدير العاملين المميزين في مكتبه بمقر المديرية، حيث تم تكريمهم والتقاط صور تذكارية معهم تشجيعًا لجهودهم المخلصة، مؤكدًا أنهم يمثلون نموذجًا يحتذى به لجميع العاملين في المجال.