محافظ سوهاج يسلم 25 عقد عمل وكراسى متحركة للأشخاص ذوى الهمم.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

افتتح اليوم اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم برنامج الورشة التشاركية "نحو مجتمع دامج" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، بحضور اللواء محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة واللواء احمد السايس السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى محمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوي الهمم بديوان عام المحافظة.

وفي إطار الفعالية، قام اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بتسليم 25 عقد عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في سوق العمل وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي كما تم توزيع عدد من الكراسي المتحركة على مستحقيها من الأشخاص ذوي الهمم، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص غير الخاضعين للتأمين الصحي.

كما قام المحافظ أيضا بتفقد معرض رمزي لعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تسليط الضوء على إبداعاتهم في مجالات متنوعة، وذلك بهدف دعمهم نفسيًا واجتماعيًا، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وعلى هامش الفاعلية قال اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج إن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا ذوي الهمم، وتعتبرهم جزءًا أساسيًا من بناء وتطور المجتمع المصري الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد على ضرورة توفير كافة الحقوق والفرص المتساوية لهذه الفئة، وذلك من خلال تشريعات متقدمة وبرامج دعم شاملة تهدف إلى تمكينهم في مختلف المجالات.

وإن الاهتمام الذي يبديه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الهمم ليس مجرد شعارات، بل هو واقع ملموس نراه في سياسات الدولة ومشروعاتها التنموية فالرئيس دائمًا ما يسعى لتحقيق التمكين الكامل للأشخاص ذوي الهمم من خلال تحسين بيئة التعليم، توفير فرص العمل، وتعزيز حقوقهم في المشاركة المجتمعية، فضلًا عن تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.

و القيادة السياسية تسعى إلى تعزيز فكرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ليكونوا جزءًا فعالًا في عملية التنمية، وليسوا فقط متلقين للخدمات كما أن القيادة تعمل على نشر الوعي الاجتماعي وتغيير المفاهيم الخاطئة تجاه هذه الفئة المهمة من الشعب المصري، لتظل مصر نموذجًا يحتذى به في رعاية هذه الفئة، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية للجميع."

من جهته، أكد محمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوى الهمم بسوهاج، على أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود المحافظة وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، لتوفير بيئة شاملة للأشخاص ذوي الهمم، تعمل على تمكينهم ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل وحياة كريمة.

يُذكر أن الفعالية جاءت ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها المحافظة لدعم الأشخاص ذوي الهمم، التي تشمل توفير الأجهزة الطبية والتعويضية المجانية، وكذلك العمل على دمجهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية محافظة سوهاج لتوفير بيئة شاملة لجميع فئات المجتمع، حيث تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتوفير فرص لهم للعيش بكرامة والمشاركة الفعالة في جميع جوانب الحياة.