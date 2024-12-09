محافظ القليوبية: انطلاق حملة تطعيم طالبات الإعدادية ضد سرطان عنق الرحم الأحد

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفد مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام، لبدء تدشين مبادرة تطعيم طالبات المرحلة الإعدادية ضد سرطان عنق الرحم، وذلك بحضور الدكتور محمد العزب مُنسق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المُبكر عن الأورام (عنق الرحم)، والدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور السيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، ومصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم.

وفي مستهل اللقاء، أشادَّ "محافظ القليوبية" بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المُبكر عن الأورام وتوعية السيدات بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، وهو ما يُساهم بشكل كبير في القضاء على المرض، مُثمناً دور المبادرات الرئاسية في مجال التثقيف والتوعية الطبية، مشيراً إلى اهتمام المحافظة ببناء الإنسان وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان والعمل كفريق واحد في شتى المجالات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة وبناء الإنسان المصري، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المُبادرة وتحقيق المُستهدف منها والتوعية الكاملة للطالبات والسيدات والانتهاء من تطعيم جميع السيدات وكل الطالبات بالمدارس الإعدادية على مستوى المحافظة وإعلان إكتمال المحافظة بالكامل خالية من مرض سرطان عُنق الرحم.

وأضاف الدكتور محمد العزب، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام تهدف لنشر الوعي والحماية بأحدث الإمكانيات من 4 أنواع من السرطان وهم سرطان الرئة والقولون والبروستاتا للرجال وعنق الرحم للسيدات، مؤكداً على توافر خدمات الكشف التابعة للمبادرة بكل أنحاء الجمهورية.

فيما أوضحت الدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم هدفها هو التدريب والتوعية والتمكين وتتضمن التدريب على الوسائل الأفضل لفحص عنق الرحم وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم، حيث تم منذ بدء عمل الجمعية في 2020م تدريب نحو 1000 طبيب وتوعية أكثر من مليوني سيدة وفحص أكثر من 5000 سيدة، وتأتي هذه المبادرة إنطلاقاً من مبدأ الحرص على توفير الرعاية الصحية لبناتنا الطالبات وبالتالي تعزيز نتائج التعليم الإيجابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة مما يساهم في خلق جيل صحي قادر على مواجهة التحديات.

وأضاف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن سرطان عنق الرحم أحد أكثر أنواع السرطان القابلة للعلاج بنجاح إذا شُخِّص واكْتُشف مبكراً وجرى تدبيره علاجياً على نحوٍ فعَّال، ويمكن كذلك مكافحة جميع أنواع السرطان المُشخَّصة في مراحل مُتقدمة بإستخدام العلاج المُناسب وتقديم الرعاية وإتباع نهج شامل للوقاية من مرض السرطان.

الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية، تفقد خلال شهر نوفمبر الماضي حملة «حماية» للكشف المُبكر عن سرطان عُنق الرحم والتي نظمتها شركة نستلة بكفر الأربعين مركز بنها، في إطار مُبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات والفتيات، وحضور جلسة توعية شاملة حول أهمية الوقاية من سرطان عنق الرحم، كما تضمنت الحملة تقديم إرشادات حول طُرق الوقاية من خلال الكشف الدوري للسيدات المتزوجات وتطعيم الفتيات من سن 9 سنوات حتى 15 عاماً، وذلك لحمايتهن من فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يُعد المُسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.

وفي هذا الصدد، تناول اللقاء التنسيق لبدء تدشين مبادرة تطعيم طالبات المدارس الإعدادية بداية من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام بإدارة بنها التعليمية وإدارات غرب وشرق شبرا الخيمة يليها تباعاً باقي المُدن والمراكز والقُرى على مستوى المحافظة ككل.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء على اهتمام القيادة السياسية بصحة بناتنا الطالبات، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «بداية» تشمل جميع الجوانب لبناء الإنسان المصري وأهمها وأولها هي الصحة، لافتاً إلى أن الطالبات هُن نواة الأسرة لذلك يجب المحافظة عليهن حتى تكون الأسرة سوية.