ملتقى توظيفى لتوفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص بالقليوبية الأحد المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، تنظيم ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، وذلك تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالتنسيق مع إيمان السيد شحاتة وكيل وزارة العمل بالقليوبية، بمدينة بنها، يوم الأحد المقبل الموافق 15 / 12 / 2024، بداية من الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت محافظة القليوبية، أن مديرية العمل بالقليوبية تنظم الملتقى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لتوفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لدعم شباب محافظة القليوبية، من خلال توفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وتتوافق مع احتياجتهم، وفرصة حقيقية أيضا لتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة.

ويأتي الملتقى التوظيفي للحد من معدلات البطالة، من خلال توفير فرص العمل بالقطاع الخاص في مختلف المجالات، وعلى من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته على الموقع، وبعد التقديم على الموقع يتم الحضور صباحا في الموعد المحدد.