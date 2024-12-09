محافظ أسوان: نسب معدلات ملف تقنين الأراضى وصل لـ88%

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن نسب ومعدلات الإنجاز فيما يتعلق بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة، وصلت إلى 88 %.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه يتم خلال المرحلة الحالية تكثيف الجهود من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لنهو إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وناشد المحافظ، أصحاب الطلبات بضرروة إستثمار هذه الفرصة للإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، وعدم التباطئ فى تنفيذ ذلك من أجل الإستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم ، وعدم القيام بسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.