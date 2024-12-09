اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الشعب السورى: نؤيد إرادة الشعب فى بناء سوريا الجديدة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:01 م
مجلس الشعب السورى: نؤيد إرادة الشعب فى بناء سوريا الجديدة مجلس الشعب السورى
وكالات

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أعرب مجلس الشعب السوري عن تأييده لإرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسوده لغة القانون والعدالة.

وفي السياق نفسه، توافقت الفصائل المسلحة في سوريا على اختيار محمد البشير لتشكيل حكومة جديدة.

والبشير هو رئيس "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير محافظة إدلب السورية معقل الفصائل المسلحة خلال السنوات الماضية.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني اجتمع  مع محمد الجلالي، رئيس الوزراء السوري السابق، ورئيس "حكومة الإنقاذ" محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة.

وأمس الأحد أعلن الجلالي عزمه الاستمرار في تسيير الحكومة السورية حتى تسليم السلطة.

وكان مصدر في الكرملين قد ذكر لوكالة روسية، أمس الأحد، أن الرئيس بشار الأسد موجود مع عائلته في موسكو بعد ساعات من مغادرته البلاد مع دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق.

من هو محمد البشير؟

وُلد محمد البشير في محافظة إدلب عام 1983، وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة "حلب" عام 2007.

كما حصل أيضا على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة "إدلب" عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري، بحسب ملفه التعريفي الذي نشرته حكومة الإنقاذ.

كذلك عمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011. وكان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

وشغل أيضا منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023.

وفي أوائل العام الجاري تولى البشير رئاسة حكومة الإنقاذ السورية التابعة للمعارضة.







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