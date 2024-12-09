لماذا تتيبس أصابع القدمين فى الشتاء؟

كتبت مروة محمود الياس

تيبس أصابع القدم في الشتاء من المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، ووفقا لتقرير نشر في موقع spectrumhealth فإن أسباب تصلب أصابع القدم كلها مجتمعة أو إصبع واحد أو أكثر من الحالات الشائعة التي يمكن أن تزيد مع برودة الطقس، وعدم الشعور بالدفء.

وفقا للتقرير فإن تيبس إصبع واحد أسبابه ترجع إلى تصلب هذا الإصبع، أو تنكس أو تلف مفصل الإصبع أو عدم مرونة مفاصل القدم والأصابع.

أما أسباب تصلب أكثر من إصبع كثيرة، منها تنتج من ارتداء الأحذية غير المناسبة من العوامل التي تسبب هذا التيبس وتكراره، فضلا عن التهابات المفاصل الإبهامية، مع الحالات العصبية والتهابات الأعصاب كذلك.

التهاب المفاصل الروماتويدى من الأسباب كذلك، فضلا عن الإصابة بالأورام والسرطانات المختلفة من الأسباب المتقدمة لهذا التيبس، تلف الأعصاب والضغط المتكرر على أصابع القدم وارتداء الكعب العال للسيدات، فضلا عن ضعف الحركة وقلة ممارسة الرياضة، والتهابات الأوتار أحد أهم الأسباب المسببةة لهذه المشكلة المتكررة.

ويمكن علاج هذه المشكلة بمجموعة من النصائح تعتمد على ممارسة تمارين مهمة توقف هذا التيبس وتقلله، مثل تمارين التمدد المختلفة تساعد على التخلص التام من تيبس الأصابع، فضلا عن تمارين الالتقاط للكور بالقدم والأصابع من التمارين التي تقوى القدمين والمفاصل، أما الألم المفرط أو السخونة المصاحبة لهذا التيبس عليك بالذهاب إلى الطبيب المختص الذى يساعدك على علاج هذه الحتلة والكشف عن السبب الحقيق وراء الإصابة بها.