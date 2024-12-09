لخدمة العاملين بالخارج.. خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

أحمد عبد الهادى

يبحث بعض العاملين بالخارج عن طريقة تسجيل أبنائهم المولودين في الخارج، عن إجراءات الحصول على شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج، و"اليوم السابع" يوضح الخطوات المتبعة لاستخراج هذه الشهادة:

- الإجراءات:

1- شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2- تقديم الطلب للموظف المختص.

3- استلام الوثيقة.

- المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:

1- صاحب القيد شخصياً.

2- أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصحاب القيد شخصياً.

3- من يحمل توكيل حخاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

- المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة:

1- نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد.

2- أصل شهادة الميلاد الأجنبية المترجمة والمصدق عليها من السفارة المصرية بالخارج أو الخارجية المصرية مع وثيقة زواج الطالب.

3- مستند يفيد التمتع بالجنسية المصرية للطرف المصرى مثل بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز سفر سارى، وإثبات الشخصية للطرف الأجنبى.