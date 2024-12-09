لاعبو المصارعة الرومانية بكفر الشيخ يحصدون 5 ميداليات فى بطولة إبراهيم مصطفى

كفر الشيخ - محمد سليمان

خاض لاعبو المصارعة الرومانية من أبناء مركز شباب بيلا، منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة المقامة بصالة اتحاد الشرطة بالقاهرة، وأسفرت عن فوز أبناء محافظة كفر الشيخ، بخمس ميداليات وهم فارس غالى، وزن 87 ك، وفاز بالميدالية الذهبية، محمد القاسم، وزن 82 ك وفاز بالميدالية الفضية، عماد غالي، وزن 72 ك، وحصل على الفضية، أحمد عبد الباري، وزن 63 ك وفاز بالميدالية الفضية، رحيم غالي وزن 63 ك وحصل على البرونزية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين الفائزين، مشيرًا إلى أن البطولة تحمل اسم المصارع المصري إبراهيم مصطفى، أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية أولمبية في المصارعة من مواليد 20 أبريل 1904 ابن محافظة الإسكندرية، تولى تدريب منتخب مصر القومي للمصارعة وتوفي في 9 أكتوبر 1968 وهو يقود منتخب مصر القومي للمصارعة في دورة الألعاب الأوليمبية بالمكسيك وهو رمز يبعث روح الإصرار على النجاح لكل لاعبى المصارعة من أبناء مصر.

وحققت مصر 15 ميدالية فى أول أيام بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة بحضور الوفود من الدول العربية والأوروبية وتعد البطولة هي الأولى للمجلس الجديد بعد انتخابات اتحاد المصارعة، والتى أسفرت عن فوز سعيد صلاح برئاسة الاتحاد.



لاعب مصارعة بيلا



أحد اللاعبين