شبورة كثيفة ورياح.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، إلى السبت 14 ديسمبر 2024.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، موضحة الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة على النحو التالي:

الثلاثاء 10 ديسمبر والأربعاء 11 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الخميس 12 ديسمبر 2024

- شبورة مائية كثيفة صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 13 ديسمبر والسبت 14 ديسمبر 2024

- نشاط رياح: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.