اليوم السابع
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زيادة الحد الأدنى للمعاش أول يناير 2025.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 08:12 م
زيادة الحد الأدنى للمعاش أول يناير 2025.. اعرف التفاصيل المعاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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استعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لبدء رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1/2025.

على جانب آخر، تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ويتم صرف دعم نقدى للفئات الأكثر احتاجا وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية ،نجحت الوزارة في إضافة أكثر من 173 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى.







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