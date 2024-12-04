اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة التأمينات تستعد لزيادة الحد الأدنى للمعاش فى هذا الموعد.. التفاصيل

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 01:00 م
هيئة التأمينات تستعد لزيادة الحد الأدنى للمعاش فى هذا الموعد.. التفاصيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  لرفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 / 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والاقصى للمعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و استحقاق المعاش.

على جانب أخر تستمر  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في  صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.







معاشات

معاشات ديسمبر

صرف معاشات

صرف معاشات ديسمبر

معاشات ديسمبر 2024

معاشات شهر ديسمبر

موعد صرف معاشات

المعاشات

زيادة معاشات

هل في زيادة معاشات

زيادة المعاشات 2024

صرف معاشات شهر ديسمبر

الحد الادني للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاش

التأمينات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة