زواج القاصرات واختيار شريك الحياة.. ندوة تثقيفية بقرية السكادرة فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت قرية السكادرة التابعة لمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء انعقاد ندوة تثقيفية حول القضايا السكانية والمشكلات المرتبطة بها، تحت عنوان “زواج القاصرات واختيار شريك الحياة”.

نظمت الندوة وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، بالتعاون مع جهات متعددة تشمل الأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الثقافة، وعددًا من الجهات ذات الصلة.

تضمنت الندوة مناقشة قضية زواج القاصرات، حيث جرى تسليط الضوء على الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية لهذه الظاهرة، وتأثيرها السلبي على الفتيات والأسر. كما ناقشت أهمية اختيار شريك الحياة المناسب كأساس لبناء أسرة متماسكة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع وأن نجاحها يعكس نجاح المجتمع بأسره.

وأكدت الندوة على دور المبادرات الوطنية في التوعية بقضايا السكان، حيث عُقدت ضمن إطار مبادرة المحافظة “بنتك احميها” ومبادرة وزارة التنمية المحلية “تحدث معه”.

أوضح خالد عبد الحليم، المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة جرت تحت إشراف اللواء جمال عبد الناصر، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وبحضور عدد كبير من المسؤولين وأعضاء وحدة السكان الفرعية، إلى جانب رئيس قرية السكادرة. كما شهدت الفعالية مشاركة جماهيرية واسعة من الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين، مما يعكس أهمية الموضوع وتفاعل المجتمع معه.

ركزت الندوة على أهمية نشر الوعي بالقضايا السكانية، ودور التثقيف المجتمعي في الحد من الظواهر السلبية كزواج القاصرات، وتعزيز القيم السليمة لاختيار شريك الحياة. كما أكدت أهمية استمرار الجهود المشتركة بين المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع واعٍ ومتماسك.