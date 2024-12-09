رئيس هيئة الدواء يبحث تحديات تواجه الشركات مع جهاز الدمغة الطبية

كتب وليد عبد السلام

عقدت هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوى، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهما لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع الدواء والمستلزمات الطبية والتجميل مع جهاز الدمغة الطبية والنقابة العامة للأطباء والنقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الدواء؛ بهدف استعراض ومناقشة التحديات التى تواجه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والتجميلية فى التعامل مع جهاز الدمغة الطبية، والعمل على إيجاد الحلول الفعّالة لتعزيز كفاءة وسلامة القطاع.

حضر اللقاء دكتور أسامة عبد الحى، النقيب العام للأطباء، ودكتور ياسر كمال، رئيس جهاز الدمغة الطبية، والدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، ودكتور محمد علاء الدين - أمين عام المهن الطبية، ورضا على، المدير المالى لجهاز الدمغة الطبية، وعماد موافى، مدير الشئون القانونية بجهاز الدمغة الطبية.

ومن غرفة صناعة الدواء، دكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ودكتور محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ودكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ورئيس لجنة الصناعات الدوائية بغرفة التجارة، دكتور محمد السعيد، رئيس شعبة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، ودكتور عبد الحليم أبو حشيش، سكرتير عام شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبدالجواد، مستشار القانونى لاتحاد الصناعات.

ومن هيئة الدواء المصرية، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للهيئة، د. أمانى جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، دكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على إ.م للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

وناقش الاجتماع التحديات التى تواجهها الشركات وتستوجب حلولًا جذرية تضمن استمرارية الإمدادات الطبية بكفاءة وجودة عالية، وتحسين الإجراءات وتعزيز التعاون وتحديث القوانين، وأكد المشاركون أنه يمكن تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع، مما يسهم فى توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن مواجهة هذه التحديات بنجاح سيؤدى إلى تعزيز قدرة قطاع الدواء على الابتكار والتطوير، وفتح آفاق جديدة للتصدير، مما يرفع من مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الصناعات الدوائية.

وتم مناقشة العديد من التحديات التى تواجه القطاع، وتم التوصل إلى ضرورة تحسين إجراءات الدمغة الطبية؛ حيث تم الاتفاق على تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بالدمغة الطبية لتقليل الوقت المستغرق فى العمليات الإدارية وتعزيز كفاءة العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وجهاز الدمغة الطبية والشركات والنقابات لضمان تيسير العمليات وتذليل العقبات، كما تم مناقشة ضرورة تحديث بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالدمغة الطبية لتواكب التحديات الحالية وتحسين الأداء العام للقطاع، وتم التأكيد على متابعة تنفيذ هذه التوصيات خلال الفترة القادمة لضمان تحسين الأداء وحل التحديات التى تواجه القطاع.

وعقب الاجتماع، أكد دكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على أهمية التعاون من كافة الأطراف الفاعلة فى قطاع الدواء لتحسين كافة الإجراءات التى تنتهى إلى ضمان سلامة الأدوية وسرعة نفاذ المستحضرات الدوائية إلى السوق المحلي، وهو ما يترتب عليه تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية.

ويأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشركات وتذليل العقبات والتحديات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع، والعمل مع كافة الشركاء على النهوض بقطاع الدواء، وذلك فى إطار خطط الدولة الخاصة بتقديم حوافز خاصة بزيادة الاستثمار، والعمل على توطين الصناعات الدوائية المهمة.