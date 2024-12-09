اليوم السابع
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رئيس الوزراء: مصر قادرة على تصدير منتجات جلدية بمليار دولار سنويا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:41 ص
رئيس الوزراء: مصر قادرة على تصدير منتجات جلدية بمليار دولار سنويا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية قادرة على تصدير منتجات جلدية تتجاوز مليار دولار سنويا، متابعا: "كنا بنتكلم في الماضي عن أرقام متواضعة للتصدير وبضع عشرات الملايين من الدولارات ولكن فعلا عندنا أرقام كبيرة للتصدير مع هذا المشروع الكبير".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمدينة الجلود في الروبيكي: "أقدم الشكر لوزارة الصناعة وكل قيادات وزارة الصناعة على هذا المشروع.. والدولة تدعم القطاع الخاص في مجال صناعة الجلود".

وتابع رئيس الوزراء: "الدولة تركز كل التركيز على دفع عجلة الصناعة في كل القطاعات حتي تكون العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري".







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