رئيس الوزراء من الروبيكى: لدينا 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعي لعمل قيمة مضافة من عملية الجلود، متابعا: "في السابق كان الأمر يقتصر على معالجة الجلود ومن ثم تصديرها".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمدينة الروبيكي بمدينة الجلود في الروبيكي: "ندعم صناعة المنتجات الجلدية لأنها توفر قيمة مضافة وترفع من قدرات مصر في عملية التصدير.. والمرحلة الثانية كان إنشاء مصانع مكلمة لصناعة وتطوير صناعة الجلود وصولا إلى المرحلة الثالثة وإنشاء منتجات جلدية كاملة ونسعي لعودة التنافسية في هذا القطاع ومصر تعود إلى هذه الصناعات المتقدمة والاستفادة من الخبرات العالمية".

وتابع رئيس الوزراء: "لدينا 100 مصنع جاهز، ونعلن عن أول مجموعة من هذه المصانع من أجل العمل وتشغيل الإنتاج".