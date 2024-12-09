حى ثالث الإسماعيلية ينظم حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال بالشارع التجارى

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بحملة ليلية لمراجعة التراخيص والإشغالات بالشارع التجاري.

وأسفرت الحملة عن مراجعة 23ترخيص، وتحرير 6 محاضر للإشغال، بالإضافة للتنبيه على الالتزام بالمساحات الأصلية وعدم تخطيها وتجديد التراخيص وفق المنظومة الجديدة.